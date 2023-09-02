السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار تقنين الأوضاع على أراضي ١.٥ ملايين فدان

اللواء عمرو عبدالوهاب
اللواء عمرو عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري

أكد اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن الشركة انتهت مؤخراً من تسويات وإنهاء نزاعات مع عدد كبير من واضعى اليد، بالإضافة إلى إتمام المزيد من التعاقدات الجديدة التى تم توقيعها على مدار الشهور الماضية.
 

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وأضاف أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعى اليد على أراضى "الريف المصرى الجديد" تتم وفقاً للتواريخ والضوابط التى أعلنتها الشركة، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضى المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كل حقوقهم القانونية.

وتقوم شركة تنمية الريف المصري الجديد حالياً، بتنفيذ أعمال شق وتمهيد ٥٠٠ كيلو طرق ومدقات بأراضى مشروع الـ ١.٥  مليون فدان فى منطقة غرب المنيا، يأتي ذلك بناء على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضي الريف المصري الجديد. 

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