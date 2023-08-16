إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

أصيب 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ، قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي ، وعلي الفور إنتقلت قوات الأمن ، وسيارات الاسعاف ، الي مكان الحادث ، وتبين من المعاينة المبدئية إصابة 14 مواطنا، نتيجة السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة .

وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي ، وتنوعت الإصابات ملابين كسور وكدمات متفرقة بالجسم ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.