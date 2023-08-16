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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

نقل المصابين
نقل المصابين

أصيب 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ، قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي ، وعلي الفور إنتقلت قوات الأمن ، وسيارات الاسعاف ، الي مكان الحادث ، وتبين من المعاينة المبدئية إصابة 14 مواطنا،  نتيجة السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة .

وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي ، وتنوعت الإصابات ملابين كسور وكدمات متفرقة بالجسم ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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