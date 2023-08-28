بعد محمد شريف.. الخليج السعودي يضم صفقة ألمانية

تعاقد نادي الخليج السعودي مع الجناح الألماني خالد ناري لتدعيم صفوف في الميركاتو الصيفي بعد أيام قليلة من التعاقد مع محمد شريف لاعب الأهلي لمدة موسمين.

وأعلن الخليج عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي صم خالد ناري البالغ من العمر 29 عاما، قادما من صفوف باوك اليونانى، وكتب الحساب الرسمى للنادى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ماكينة ألـمـانـيـة فـى الأراضـى السـيـهـاتـية".

شريف يسجل ويقود الخليج للتعادل مع الاتفاق

سجل فابيو مارتينيز هدف الخليج الأول والوحيد في نادي الاتفاق عند الدقيقة 29 من عمر اللقاء، والتي كانت بصناعة من النجم المصري محمد شريف لاعب النادي الاهلي السابق.

بينما سجل هدف نادي الاتفاق اللاعب فيكتور سانتوس في الدقيقة 50 من عمر اللقاء الذي شهد خروج محمد شريف من اللقاء عند الدقيقة 74 من عمر اللقاء ونزل بدلًا منه عبدالله آل سالم.

بتللك النتيجة يرفع نادي الخليج رصيده إلى النقطة الاولى في دوري الموسم الحالي ويحتل المركز الخامس عشر من الترتيب مؤقتًا حتى نهاية الجولة، على الجانب الاخر رفع نادي الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع من جدول الترتيب من انتصارين وتعادل وحيد.شريف يسجل ويقود الخليج للتعادل مع الاتفاق