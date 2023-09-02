الليلة .. النصر يحل ضيفًا على الحزم في دوري روشن

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الحزم مساء اليوم السبت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

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يواجه الفريق الكروي بناي الحزم الذي يأتي في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط، نظيره النصر سادس الترتيب برصيد 6 نقاط.

يبحث الحزم عن الابتعاد عن مراكزالهبوط، بينما يريد العالمي رفع رصيده إلى 9 نقاط والانتقال إلى المركز الخامس.

وكان النصر حقق فوزًا ثمينًا على حساب الشباب برباعية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري السعودي، بينما سجل الحزم تعادلا مع الخليج في الجولة الماضية بهدف لمثله.

موعد مباراة النصر والحزم والقناة الناقلة

يُقام اللقاء في أهم مباريات الدوري السعودي اليوم السبت في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 5).

معلق مباراة النصر والحزم

يعلق على أحداث مباراة النصر والحزم عبر قناة الرياضية السعودية (SSC 5) المعلق عبداللع الغامدي.