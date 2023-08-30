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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعادل يحسم مواجهة النصر وعجمان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

عجمان والنصر
عجمان والنصر

انتهت مباراة عجمان أمام نادي النصر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين على ملعب نادي عجمان، في ذهاب مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لنسخة الموسم الحالي 2032 – 2024.

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النصر يتقدم وعجمان يتعادل

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب حمدان الكمالي لنادي النصر في الدقيقة 14 من الشوط الاول، وعاد اللاعب وليد أزارو في الدقيقة 29 لنادي عجمان، قبل ان يعيد مانولو جابياديني فريقه الأزرق للتقدم من جديد في الدقيقة 33 من نفس الشوط.

وشهد الشوط الثاني سيطرة من جانب نادي عجمان وهجمات مستمرة من اجل تسجيل هدف التعادل والذي جاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب علي جعفر مدن، بعد أكثر من 16 محاولة قام بها أصحاب الأرض في اللقاء.

شهدت مباراة النصر وعجمان 6 بطاقات صفراء على لاعبي الفريقين بواقع 3 بطاقات على كل فريق في لقاء شهد الإثارة والنديه حتى اللحظات الأخيره.

من المقرر ان تقام مباراة الإياب بين النصر وعجمان في الجولة الاولى من منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الخميس الموافق 14 من شهر سبتمبر المقبل 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت أبوظبي، على ملعب ستاد آل مكتوم.