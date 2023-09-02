موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يحل فريق النصر ضيفا على نظيره الحزم، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويدخل النصر منتشيا بالفوز الكبير الذي حققه على حساب الشباب برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، بينما سجل الحزم تعادلا مع الخليج في الجولة الماضية بهدف لمثله.

يحتل النصر المركز السادس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الحزم في المركز السابع عشر بنقطتين.

موعد مباراة النصر والحزم

مباراة النصر والحزم تنطلق في تمام التاسعة مساء السبت، بتوقيت مصر والسعودية ومن المقرر أن تنقل قناة SSC5 HD أحداث المباراة بشكل حصري ومباشر بصفتها المالكة لحقوق البث التليفزيوني للدوري السعودي.