موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلعب فريق الكرة الأول بنادى مانشستر سيتي مباراة امما نظيره فولهام، مساء اليوم، في مواجهة منتظره من عشاق ومتابعي السماوى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويتقابل مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسعودية، بالجولة الرابعة التى تجمعها بالبريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وفولهام مساء اليوم، عبر شبكة قنوات بى ان سبورت الناقل الحصري للدوري الإنجليزي، وتبث المواجهة عبر شاشتها beIn Sports HD 1 Premium

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