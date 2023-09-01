سوما تعود للساحة الفنية وتفجر مفاجأة "فقدت الأمل في العودة للحياة"

عادت المطربة سوما إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل، وكشفت عن كواليس أغنيتها الجديدة مع الملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل، وانتاج نصر محروس.

لفتت الفنانة سوما الأنظار خلال الفترة الماضية، وبدأت في دخول معسكر مغلق مع المنتج نصر محروس، وذلك بعد تعافيها وخروجها من حالة المرض التى استمرت معها فترة طويلة تخطت العامين، لاختيار أغانى جديدة لتجهيزها وطرحها خلال الأيام المقبلة حتى تستعيد نشاطها مرة أخرى بعد توقف فترة طويلة.

سوما تكشف عن تفاصيل تعاونها مع عزيز الشافعي

كشفت الفنانة سوما خلال مداخلة لبرنامج "مساء الإمارات" عن تفاصيل أغانيها الجديدة قائلة :" أحنا في مرحلة التحضير لعدد من الأغاني وسعيدة بالتعاون مع عزيز الشافعي وأحمد عادل مجددا بعد غياب".

سوما

وأضافت سوما: "مازلنا في مرحلة التحضير واختيار الأغاني ولم أستقر على شكل معين وعاوزة أرجع بحاجة كويسة ترضي الناس وتكون تعويض ليهم عن غيابي الفترة اللي فاتت".

وتابعت سوما حديثها: "وحشني الغناء وأكون موجودة لكن إرادة ربنا أني أبعد فترة".

سوما تروي كواليس عودتها إلى الغناء

وروت سوما كواليس عودتها للغناء مرة أخرى بعد غياب طويل قائلة: "بعد عودتي للغناء كنت وافقة مع المنتج نصر محروس وأول مغنيت وخرجت من الأستوديو بكيت وأتأثر جدا بسبب هذا الموقف وقالي وحشني صوتك ورجوعك ومفيش حاجة هتوقفنا تاني فأنا كنت فاقدة الأمل في العودة للحياة مرة أخرى".

سوما

الحالة الصحية للفنانة سوما

مرت سوما بحالة صحية سيئة خلال الفترة الماضية، حيث أخبرها الأطباء أنها لن تغنى مرة أخرى، لكن الله نجاها من مرحلة الخطر بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية لكنها تخطت هذه المحنة.

أصيبت سوما بمرض نادر ليس جديدًا كما يعتقد البعض، ولكنها مصابة منذ سنوات، وكان سببًا رئيسيًا في ابتعادها عدة سنوات عن الساحة الفنية،وومرضها النادر في الأحبال الصوتية كما قالت من قبل، في تصريحات صحفية، مما أثر عليها وعلى مشوارها خلال الــ5 سنوات الماضية وجعلها تصاب بزيادة في الوزن، ولكنها كانت تعافت منه نسبيًا.

سوما

وقالت سوما خلال لقائها لبرنامج معكم منى الشاذلي :" ذهبت لكثير من الأطباء، وأخذت أدوية كثيرة جابت نتائج عكسية، كنت بعيّط وأقول صوتي وحشني جدًا، وبناتي الصغيرين مريم وكارما كنت بسمعّهم أي مطرب غيري، أنا طبيعتي بغني في البيت في أي مكان، لأني دوشة وبحب أهزر وأغني طول الوقت، فجأة فقدت صوتي تمامًا ومش فاهمة أنا مين".