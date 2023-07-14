تفاصيل عودة سوما للغناء بعد غياب سنوات

تحتفل المطربة سوما بعودتها عالم الطرب من جديد بعد غياب دام سنوات بسبب وعكة صحية شديدة، ونشرت سوما عبر حسابها الخاص على موقع تواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" مجموعة صور تجمعها بالملحن عزيز الشافعي والمنتج نصر محروس .

حيث تستعد سوما بطرح ألبوم جديد لها من ألحان الملحن عزيز الشافعي والمنتج نصر محروس الذي يتحمس كثيرا لعودتها، حيث انتهت سوما بتسجيل عدد من الأغاني تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وبعد أيام يتم طرح أولى هذه الأغاني.

سوما وعزيز الشافعي

يذكر أن سوما مرت بظروف صحية صعبة خلال الفترة الماضية، وأخبرها الأطباء أنها لن تغنى مرة أخرى، لكن الله نجاها من مرحلة الخطر بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية لكنها تخطت هذه المحنة.

سوما والمنتج نصر محروس

جدير بالذكر أن المطربة سوما بدأت حياتها الفنية بالغناء مع المايسترو سليم سحاب منذ أن كانت طفلة وتدرجت معه حتى وصلت إحدى المطربات اللاتي يعتمد عليهن سحاب في الحفلات الكبرى، ومن أهم محطاتها بالغناء أمام الرئيس الراحل حسني مبارك ونالت استحسانه شخصياً، وسمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد معاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفني سوما وصدر لها 3 ألبومات هى "عيب عليك و دة حبيبى و ندمانة " وشاركت فى بطولة فيلم واحد هو "أعز أصحاب".