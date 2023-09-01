محمد موسى محذرا مطور عقاري بأكتوبر: "مبخافش واللي عايز يجرب يقرب" (شاهد)

توعد الإعلامي محمد موسى، شركة المطور العقاري، المسؤولة عن تردي البنية التحتية بأحد الكمبوندات الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر.

وقال “موسى” خلال تقديمه برنامج “خط أحمر”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم الجمعة، إن “ الكمبوند بيواجه حالة من التردي في كل خدماته السكان بيعانوا من تردي كل الخدمات بسبب شركة الإدارة اللي أسسها المطور العقاري للتهرب من مساوئ البنية التحتية التي رفض اتحاد الشاغلين بالكمبوند استلامها فأسس الشركة لاستلام الكمبوند أمام الجهاز بخلاف أسهم الملاك في هذه الشركة التي تمتلك وديعة سددها الملاك بتصل إلى 30 مليون جنية”.

وتابع :" الملاك لا عارفين ياخدوا أسهمهم في الشركة ولا عارفين يستغلوا وديعتهم بشكل كويس لتسيير خدمات الكمبوند ... وأسهم الشركة أكثر من 400 ألف سهم وخلال عشر سنوات يتهرب ملاك الكمبوند من عملية نقل الأسهم .. النهاردة كنت هفتح الملف ده ولكن هأجل مناقشة هذا الملف لفترة وهنشوف الناس هتتحرك ولا هيفضلوا يدوروا الملاك في دائرة مغلقة وتنتهي دائما عند أهداف غير أمينة على مصالح الملاك وللأسف خدمات الكمبوند بتتدهور كل يوم عن التاني".

وواصل موسى أن "هناك شكاوى سوف تقدم لهيئة سوق المال ولإحدى الشركات التابعة للدولة ومساهمة في شركة المطور العقاري لأنها تمتلك 15 % من الأسهم يعني اللي بيحصل ده أسمه إهدار للمال العام وهناك شكاوي ستقدم للسيد المستشار النائب العام وللسيد وزير الإسكان"، متابعا :"اللي يعرفني كويس أكيد فاهم أني لما بفتح ملف مش بقفله إلا وهو خلصان ولا بيهزني تهديد ولا وعيد واللي عايز يجرب يقرب".