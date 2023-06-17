محمد موسى عن اعتداء أب على طفلته بالمعادي.. لازم يتحاكم ألف مرة

استنكر الإعلامي محمد موسى، واقعة اعتداء أب بالضرب على طفلته في المعادي، إحداث إصابتها بكدمات متفرقة، مبديًا تعجبه من قيام أب بالاعتداء على طفلته بهذا الشكل اللا إنساني وغير المعتاد من أب تجاه طفلته الصغيرة.

شخص تجرد من أي مشاعر للأبوة:

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، نساء الجنة: “الحقيقة اللي عقلي مش مستوعبها إن أب يعمل في بنته كده وبالشكل الوحشي دا”.

وتابع الإعلامي محمد موسى هجومه على الأب، قائلًا: "دا لا يمكن يكون أب.. دا شخص تجرد من أي مشاعر للأبوة.. دا شخص غير سوي".

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية متضمنًا تعرض "طفلة" للتعدي بالضرب من قِبل والدها وإحداث إصابتها "بكدمات متفرقة".

بالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل لوالدها وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي)، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.



ظهور آثار التعدي على وجه الطفلة وجسدها:

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلة صغيرة تم الاعتداء عليها بالضرب، وظهور آثار التعدي على وجهها وجسدها، وذلك بعدما اقتحم الجيران المنزل بعد سماعهم صراخ الصغيرة جراء الاعتداء، ووثقوا الواقعة بمقطع فيديو.



وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على ابنته الصغيرة، محدثًا بها إصابات وجروح بالوجه ومناطق متفرقة بالجسد.

وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع المتداول بضرورة معاقبة الأب ومحاسبته على ما ارتكب بحق ابنته، خلال الفيديو.

المجلس القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق:

بدوره تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، ضد أب تعدى على ابنته في منطقة كوتسيكا بالقاهرة، وفتحت جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقات موسعة في الواقعة.

مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفحصت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأب يتعدى على ابنته بمنطقة كوتسيكا بالقاهرة، وتمكنت من تحديد هويته، حتى تم القبض عليه.