زيت عباد الشمس أكثر فائدة من زيت الزيتون.. كيف ذلك؟

يحتوي زيت عباد الشمس على العديد من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامين E المضاد للأكسدة.

في مقابلة مع خبير التغذية أليكسي كابانوف، تم وصف الزيوت النباتية بأنها مفيدة بشكل عام لصحة الإنسان، وأشار كابانوف إلى أنه بدون الحصول على الدهون لا يستطيع جسم الإنسان القيام بوظائفه بشكل طبيعي، كما أن الزيوت النباتية تمده بأكثر أنواع الدهون فائدة على شكل أحماض دهنية غير مشبعة.

وبفضل استهلاكها، ينخفض \u200b\u200bمستوى الكوليسترول "الضار"، ومعه خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الوقت نفسه، أكدت خبيرة التغذية: لا يفضل أي من الزيوت، بما في ذلك زيت الزيتون الشهير.

وأوضح الخبير في مقابلة مع موقع Lenta.ru أن "الجسم يحصل على أكبر فائدة من الاستخدام المتوازن لمختلف الزيوت النباتية وعباد الشمس والزيتون في المقام الأول".

وبحسب كابانوف، ينصح بإدراج زيت الزيتون في النظام الغذائي في حالات ما قبل السكري، ومرض السكري من النوع الثاني، كمنتج يساعد على تقليل مستويات السكر ومحاربة الالتهابات، ولكن زيت عباد الشمس (غير المكرر) ليس أقل شأنا في فوائده من زيت الزيتون.

بسبب الجهود الإعلانية والتسويقية المكثفة، نشأ تصور خاطئ في المجتمع حول تفوق زيت الزيتون، وأوضح المختص أن الأمر ليس كذلك في الواقع فالزيوت النباتية، مثل المنتجات النباتية، كقاعدة عامة، تكمل بعضها البعض.

وقال كابانوف إن زيت عباد الشمس يحتوي على العديد من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامين E، بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر لأحماض أوميجا 6 الدهنية القيمة، زيت الزيتون هو مصدر للأحماض الدهنية أوميغا 9 الأحادية غير المشبعة ولهذا السبب يجب أن تتناوب هذه الزيوت في النظام الغذائي.