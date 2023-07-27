تناول زيت الزيتون يحمي من خطر الوفاة .. خبراء تغذية يكتشفون مفاجأة

أعلن خبراء تغذية أمريكيون أن إدراج زيت الزيتون في النظام الغذائي قد يحمي من خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 28%، وتواجه العديد من البلدان ارتفاعا في معدلات الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، وفقًا لإحصائيات عام 2023.

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، حلل الباحثون الاستبيانات الغذائية وسجلات الوفاة التي تم جمعها من أكثر من 90 ألف أمريكي على مدى ثلاثة عقود توفي منهم خلالها أكثر من 4 آلاف شخص بسبب اضطراب الوظائف الإدراكية.

مرض الخرف

وخلصت نتائج البحث إلى أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من نصف ملعقة طعام من زيت الزيتون يوميا انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28٪؜، كما أن استبدال ملعقة شاي من السمن النباتي والمايونيز بزيت الزيتون خفض خطر الموت بسبب الخرف بنسبة 8-14٪؜.

الزهايمر

وبحسب الخبراء، قد تجتاز بعض المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في زيت الزيتون الحاجز الدموي الدماغي، ما قد يكون له تأثير مباشر على الدماغ، كما قد يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشر في صحة الدماغ من خلال تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

ويؤكد العلماء، على أن هذه الدراسة اعتمدت على الملاحظة، ولا تثبت أن زيت الزيتون هو السبب في انخفاض خطر الموت بسبب الخرف.