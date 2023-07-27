دراسة تكشف مفاجأة حول تأثير زيت الزيتون على مرض الزهايمر

مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعًا، وهو مرض تدريجي يبدأ بفقدان خفيف للذاكرة وربما يؤدي إلى فقدان القدرة على إجراء محادثة والاستجابة للبيئة.

ويشمل مرض الزهايمر أجزاء من الدماغ تتحكم في الفكر والذاكرة واللغة، ويمكن أن يؤثر بشكل خطير على قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية.

تأثير زيت الزيتون على مرضى الزهايمر

كشفت دراسة بحثية حديثة أن تناول نص معلقة من زيت الزيتون، يقلل عرضة مريض ألزهايمر إلى تلك المضاعفات الخطيرة، حيث تابع فريق من جامعة هارفارد أكثر من 90 ألف شخص لمعرفة تأثير زيت الزيتون على مرضى الزهايمر، وفقًا لما ورد في موقع ميديكال إكسبرس.

ووجد الفريق، أن الأشخاص الذين تنالوا نصف ملعقة يوميا من زيت الزيتون انخفضات المضاعفات المميتة لديهم بنسبة 28%، كما أن من يستبدلون الزيوت الحيوانية بزيت الزيتون تنخفض المضاعفات لديهم بنحو 14%.

ورجحت الدراسة، أن مادة عديد الفينول المضادة للالتهاب في زيت الزيتون، هي ما يمنع وقوع المضاعفات المميتة، كما أن لزيت الزيتون قدرة على اختراق الحاجز الدموي للدماغ، وإيصال المادة المفيدة لها.

ويقول البروفيسور كاني ديبمان، من جامعة سان لويس، إن زيت الزيتون يحوي على حمض الأوميجا 3، والذي يقلل من الالتهابات أيضا ما يؤدي إلى تخفيف المضاعفات.

وتوضح الدراسة، أن لزيت الزيتون فوائد على القلب أيضا، كما أفادت دراسات سابقة بانخفاض عرضة متناولو نظام البحر المتوسط الغذائي الغني بزيت الزيتون لإصابات الزهايمر.