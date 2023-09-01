أطعمة الأوميجا 3 وفيتامين C تقوي الأوعية الدموية لدى مرضى السكري

يعرضك مرض السكري لخطر كبير للإصابة بالحالات التي تؤثر على الدورة الدموية، بما في ذلك يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم إلى تكوين رواسب دهنية داخل الأوعية الدموية وبمرور الوقت، تؤدي هذه الترسبات إلى جعل الأوعية الدموية ضيقة وصلبة، مما يقلل من تدفق الدم.

وكشفت خبيرة التغذية سولوماتينا، أن أي شيء يحتوي على فيتامين سي مفيد لمرضى السكري.

وتحدثت الدكتورة عن الأطعمة التي تقوي الأوعية الدموية لدى مرضى السكري، وداء السكري الذي يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر، يعرض الأوعية الدموية للخطر بشكل خاص، وغالبًا ما يكون مرضى السكري عرضة للسكتات الدماغية والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم.

ولمنع التغيرات المرضية سريعة التطور في الأوعية الدموية، يجب على مرضى السكري إيلاء اهتمام أكبر للأطعمة المدرجة في نظامهم الغذائي.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مفيدة لمرضى السكري

بحسب الطبيبة، لتقوية الأوعية الدموية، يجب على مريض السكري تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت.

تعمل مضادات الأكسدة على تحسين نفاذية الأوعية الصغيرة وتقويتها ومنع فقدان البصر كقاعدة عامة، في مرض السكري، يبدأ الضرر عادة بالأوعية الصغيرة.

وأوضحت سولوماتينا أن المنتجات التي تحتوي على الكروم والروتين وفيتامين سي وأحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية وتقويتها لدى مرضى السكري.

المنتجات المحتوية على الكروم: الكاكاو غير المحلى، المأكولات البحرية والأسماك، البروكلي.

الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3: الأسماك الزيتية، الجوز، بذور الكتان أو زيت بذور الكتان، كرنب بروكسل.

المنتجات التي تحتوي على فيتامين سي: كل ما يحتوي على فيتامين C سيكون مفيدا، مثل الفلفل الحلو والكشمش الأسود، البرتقال والليمون.