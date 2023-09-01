فكري يشيد بالتعاون العلمي بين أساتذة طب أطفال الأزهر والجامعات المصرية

أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بالتعاون العلمي الكبير الواضح والملموس بين أساتذة الطب بجامعة الأزهر وزملائهم أساتذة الطب في الجامعات المصرية؛ جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي الخامس عشر لقسم طب الأطفال بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة الذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب الأطفال، بحضور فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وثمن نائب رئيس الجامعة النشاط العلمي الكبير الذي تشهده كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، مدللًا على ذلك بأن كلية طب البنات كانت أول كلية طب في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكانت سباقة أيضا في مواصلة تميزها بحصولها على شهادة تجديد الاعتماد، ولم يقف الأمر عند هذا بل تخطي ذلك بحصول كلية طب البنات على شهادة الأيزو الدولية (2018: 21001) في الإدارة وجودة التعليم الشهر قبل الماضي.

كما ثمن أيضًا جهود مستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات برئاسة الدكتور إيهاب الفخراني، المدير التنفيذي للمستشفى، في تقديم خدماتها للمرضي بالمجان من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلن نائب رئيس الجامعة دعمه الكامل لجميع الأنشطة التي تنظمها الكلية ورحب بضيوف المؤتمر السنوي الخامس عشر لقسم طب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

وفي ختام كلمته دعا للمؤتمر بالنجاح والتميز، وأن يخرج بتوصيات مفيدة تسهم في دعم البحث العلمي في مجال طب الأطفال.