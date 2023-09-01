في لافتة إنسانية.. مهرجان المسرح التجريبي يكرم الناقدة الراحلة رنا أبو العلا

فى تكريم خاص ولافتة إنسانية رائعة، قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، منح تكريم خاص لزهرته الراحلة الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الشابة رنا أبو العلا، عضو هيئة تحرير نشرة المهرجان في دورته لهذا العام، تقديرا لجهودها فى نشرة المهرجان خلال السنوات الماضية، وسلمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التكريم لأسرة الناقدة الراحلة.

وكانت الناقدة المسرحية الشابة رنا رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي على إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام، نقلت على إثره للمستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك وتفارق الحياة عن عمر ناهز 29 عاما.

الناقدة الشابة الراحلة رنا أبو العلا، كانت تمثل وجه مشرق للحركة النقدية المسرحية، وهي من مواليد 8 أكتوبر 1994م، تخرجت رنا أبو العلا من قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالى للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020، وكانت طالبة بتمهيدى الماجستير من نفس المعهد، عملت رنا أبو العلا في عدد من المجلات الفنية المتخصصة ومنها جريدة مسرحنا والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعملت سكرتير تحرير مجلة "نقد*نقد" النقدية المسرحية المتخصصة، نشر لها عشرات المقالات والمقاربات النقدية في الفنون البصرية، وشاركت بعشرات المقالات النقدية في نشرات المهرجانات المسرحية لعدة سنوات، منها: نشرة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.