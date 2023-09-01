الشباب والرياضة تبدأ فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "عزبة البرج صديقة للبيئة"

بدأت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، " إدارة التطوع "، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة عزبة البرج صديقة للبيئة،والتي تعد أحد مبادرات برنامج دعم المبادرات المجتمعية "نحو الجمهورية الجديدة"، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج دورنا Y-LEAD وجمعية تنمية وطن ومركز خدمات التنمية.





وتعتمد المرحلة الثانية من المبادرة على إستخدام آلية ألعاب المحاكاة،حيث يقوم المشاركين من عزبة البرج بتحديد التحديات التي تواجههم بالعزبة على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والمرافق ، بهدف الخروج بمجموعة من التوصيات لحل هذه التحديات.

ومن المقرر أن يتم رفع هذه التوصيات للقيادات التنفيذية بمجلس مدينة عزبة البرج ومحافظة دمياط مع مشاركة شباب المبادرة فى التنفيذ بالتعاون مع جمعية هي للتنمية بدمياط وجمعية الصيادين بعزبة البرج.