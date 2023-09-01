الشباب والرياضة تُطلق النسخة الثانية من "قمة شباب الصعيد" غدًا بأسوان

تُطلق وزارة الشباب والرياضة، غدًا السبت ، فعاليات النسخة الثانية من " قمة شباب الصعيد" ، التي تحمل شعار "تواصل، تفاعل، مستمر" ، بمشاركة 300 شاب وشابة من الكيانات والقيادات الشبابية بمحافظات الصعيد ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء.

يأتي تنفيذ فعاليات البرنامج من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالتعاون مع بالتعاون مع الكيان الشبابي " سند شباب الصعيد "، وحدة السياسات وتطوير الأعمال، ومكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات وللتنمية الشبابية، ومديرية الشباب والرياضة بأسـوان .

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن النسخة الثانية من "قمة شباب الصعيد" تأتي تلبيةً للتوصيات التي خرجت بها القمة الأولى والتي تم تنفيذها خلال يناير الماضي، بالمدينة الشبابية بالأقصر .

وأشار إلي أن القمة تُعد منصة شبابية جامعة لشباب الصعيد من جميع محافظاته ومختلف أطيافه، بهدف الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، ومناقشة أهم التحديات التي تواجههم ومتطلباتهم وتطلعاتهم في الجمهورية الجديدة، وإبراز أفضل النماذج المُلهمة منهم، وتسليط الضوء عليها كنماذج يحتذى بها ، وتقديم الدعم لجميع فئاتهم وخصة المرأة وذوي القدرات والهمم، وتشجيع الشباب والفتيات على المشاركة المجتمعية من خلال الحوار الديموقراطي البناء بين الشباب وكبار المسؤولين بالدولة.

وتتضمن فعاليات القمة عدد من المحاور أبرزها " الأمن القومي المصري، دور الدولة في تنمية الشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم، أهم انجازات الدولة المصرية الحديثة ومشاركة الشباب في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التعريف بالاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ، مناقشة نتاج وثمار المشروعات الصغيرة على الشباب المصري، التغيرات المُناخية وتأثيرها على صعيد مصر).

