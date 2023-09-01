وزير الرياضة: تنظيم عدد من المعارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تسخير كل الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية والحرفية، للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على تنظيم عدد من المعارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات داخل مراكز الشباب مجانا، والتي أسهمت بدورها في توفير العديد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع منظمي معرض "بيزنس ياشباب"، لبحث الاستعدادات النهائية لإقامة المعرض في نهاية شهر سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة اكثر من ١٥٠ عارضا للمنتجات الحرفية واليدوية لشباب مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الشباب أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو تشجيع الشباب لزيادة الإنتاج المحلي وتنمية قدراتهم الإنتاجية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك اتساقا مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والأستاذة منال جمال وكيل الوزارة الإدارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ولفيف من قيادات الوزارة.