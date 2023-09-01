تناول لب التفاح له تأثير إيجابي على عمل الجهاز الهضمي، فعند تناول التفاح، غالبا ما يتم التخلص من جوهرها، لكن هذا اللب مفيد للغاية لتحسين أداء الأمعاء وتطوير Microflora، وتحدثت طبيبة القلب إيلينا ماليشيفا عن هذا الأمر، وقالت أيضًا إن لب التفاح يحتوي على البروبيوتيك المفيد للأمعاء.

يحتوي نواة التفاح على البروبيوتيك التي لها تأثير إيجابي على الأمعاء، وقال الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية: "إنها تحتوي على حوالي 100 مليون بروبيوتيك، في حين أن التفاحة نفسها تحتوي على 10 ملايين فقط.

البروبيوتيك هي بكتيريا حية، وهي قادرة على حماية الجسم من البكتيريا والفطريات الضارة، وتساعده أيضًا في الحفاظ على توازن الماء والملح، وامتصاص الكالسيوم والحديد بشكل أفضل، ومنع الآثار السلبية للمضادات الحيوية.

وأضافت الطبيبة هيرمان جاندلمان أنه بالإضافة إلى احتواء التفاح على البروبيوتيك، فهو ذو قيمة لأنه يحتوي على البكتين وعندما يدخل البكتين إلى الجسم، فإنه يشكل كتلة في الأمعاء، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، جزيئات الكوليسترول والمواد المسرطنة وغيرها من المواد الضارة، والتي تفرز لاحقا في البراز، بالإضافة إلى ذلك، يعمل التفاح على تحسين حالة الأوعية الدموية ويساعد على منع اضطرابات الأوعية الدموية الخطيرة.

وتناول التفاح يعزز أيضًا إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يوسع الأوعية الدموية. وبالتالي فهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.