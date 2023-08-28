تناول التفاح يوميًّا يقي من مرض الزهايمر

الزهايمر هو اسم لمجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور المستمر في أداء الدماغ ويمكن أن يؤثر على الذاكرة ومهارات التفكير والقدرات العقلية الأخرى.

لم يتم بعد فهم السبب الدقيق لمرض الزهايمر بشكل كامل، على الرغم من الاعتقاد بأن هناك عددًا من الأشياء تزيد من خطر الإصابة بالحالة وتشمل: زيادة العمر، تاريخ عائلي للحالة، الاكتئاب غير المعالج، على الرغم من أن الاكتئاب يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض مرض الزهايمر، عوامل نمط الحياة والظروف المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كشف أحد كبار العلماء المتخصصين في علوم التغذية عن فوائد مهلة لـ “التفاح”، مشيرًا إلى أن تناول ثمار التفاح يوميًّا يمكن أن يرتبط بالوقاية من الإصابة بـ"آلزهايمر"، نظرًا لما يقدمه التفاح من فوائد لصحة الدماغ.

هناك أدلة جيدة تشير إلى أن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يحسن الذاكرة وقد يقلل من خطر الإصابة بمرض "آلزهايمر"، وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

قال عالم الأغذية، الدكتور فنسنت كاندراويناتا: “إن تناول المزيد من التفاح يمكن أن يساعد في دعم صحة الدماغ وتقوية الذاكرة، لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن مرتبطة بالحفاظ على الذاكرة”.

التفاح من الفواكه الغنية بالفينولات مثل الفلافونويد، التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض آلزهايمر عن طريق حماية الدماغ من المواد الضارة، ومركبات الفلافونويد يمكن العثور عليها أيضًا في الكثير من الفواكه والخضراوات الأخرى، وهي أيضًا عامل قوي مضاد للأكسدة يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب والقلق.

أجريت دراسة على 2800 مشارك، خلصت إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الغنية بالفلافونويد بكميات أقل، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض "آلزهايمر" والخرف، بمقدار مرتين إلى 4 مرات.

الفلافونويد هي مركبات فينولية توجد في الفواكه مثل التفاح والكمثرى والخضراوات مثل الكرنب والسبانخ، ويمكن حتى العثور عليها في الشوكولاتة.

أكد عالم الأغذية أن مركبات الفلافونويد عندما يتم امتصاصها بشكل صحيح، فإنها تكون مفيدة لصحة الإنسان، مضيفًا: «لقد أظهرت الدراسات أن تناول كميات أكبر من الفلافونويدات الغذائية وفئتها الفرعية من الفلافونول قد يرتبط بتقليل خطر الإصابة بمرض آلزهايمر».