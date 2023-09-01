ضبطت إدارة مباحث القاهرة ، على تاجر مخدرات هارب من حكم بالإعدام في قضية مخدرات، و يدعى أحمد سمير والشهير بأبوره مع اثنين من أشقائه ضبطوا أثناء تجارتهم غير المشروعة في منطقة الأميرية، وبحوزتهم 2 كيلو ونصف الكيلو لمخدر الهيروين.

ضبط ديلر هارب من حكم بالإعدام في الأميرية

و كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية ، قد ألقوا القبض على 2 أشقاء وقام آخر بالهرب عن طريق بعض معاونيه، وبحوزتهم 2 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الهيروين، وبعض الأسلحة البيضاء والنارية، وهاتف محمول ومبلغ مالي 816 ألف جنيه.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

وبتطوير مناقشته بمعرفة معاون مباحث وحدة مباحث القسم عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، أقر باتخاذه من مسكنه في دائرة القسم، مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتخزين المواد المخدرة.

وبالعرض على مفتش مباحث شمال القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة

كما لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه، وأصيب 2 آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية.

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتى أمن (الغربية والدقهلية) لضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، ولدى استشعار العناصر بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه فى 32 قضية "سلاح نارى – مخدرات - سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى").. بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية.

وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات وفارغ لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين).

كما ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا "مخدرات، سلاح") وتم نقلهما لإحدى المستشفيات عقب إصابتهما بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وعثر بحوزتهما على (طبنجة - فرد خرطوش - طلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.