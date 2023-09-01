شنت مباحث شرطة التموين بوزارة الداخلية ، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مصنع حلويات ومستودع بوتاجاز وتوالت النيابة التحقيق .

ضبط مسئولي عن مصنع حلويات ومستودع بوتاجاز بدون ترخيص في القاهرة



تم ضبط صاحب مصنع حلويات “يحمل جنسية إحدى الدول ”، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية بإجمالى "1500 طن حلوى- 750 كيلو جرام سكر- 600 كيلو جرام عسل جلوكوز- 35 كيلو جرام ملح ليمون- 13 عبوة ألوان صناعية- الأدوات المستخدمة فى التصنيع" وجميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، بالإضافة لإدارته المصنع "دون ترخيص" وعدم وجود سجل صناعى للمصنع غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط "المسئول عن مستودع بوتاجاز - كائن بدائرة قسم شرطة المرج"، لتصرفه في حصة أسطوانات البوتاجاز المدعم بإجمالي "96 أسطوانة غاز سعة 35 كيلو جرام" دون وجه حق للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة الغش التجارى

وعن العقوبة القانونية الخاصة بعمليات الغش التجارى، وحيازة منتجات وسلع فاسدة ومجهولة المصدر، حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق".