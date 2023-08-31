قاضى المعارضات بجنوب القاهرة يجدد حبس عصابة التنقيب عن الآثار

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في منطقة مصر القديمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة في وقت سابق أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه «ملك أحدهم» وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 متر.. وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيبوبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه

.والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.