كامل الوزير: نشأتي في القرية ساعدني على تحمل المسئولية وعدم الهروب

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تفاصيل نشأته في مرحلة الطفولة، وتعلقه بالعادات والتقاليد المنتشرة في القرية التي تربى فيها بقريته التابعة لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال "الوزير" خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إن نشأته فى القرية كان ملاصقا لجده ووالده، وعمل فى زراعة الأرض، معقبا:" أبويا توفى قبل جدى وعمامى كانوا مسافرين".

وأشار إلى إن نشأته فى القرية شهدت ملاصقته لجده ووالده، وعمل في زراعة الأرض، لافتا إلى أنه مازال حريصا على التواصل مع أهل قريته، وبشكل عام نشأته فى القرية جعلته قادرا على حل المشاكل أيا كانت، في أي مكان بالجمهورية، مستطردا:"نشأتي في القرية ساعدني على تحمل المسئولية وعدم الهروب".

وواصل الوزير:" ليا الشرف إنى نشأت فى قرية من قرى مصر"، لافتا إلى أن الخروج للحياة المدنية أصعب بكثير من الحياة المسلحة، ولكن رصيد النشأة في القرية ساعدني على تحمل المسئولية وعدم الهروب منها، واقتحام المشهد وحل المشكلة أو الأزمة التي تواجهه.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتصدى لفصيل خطير؛ فشل أي شخص في التعامل معهم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لم يكن يرغب في أن يكون رئيسا لمصر في يوم من الأيام؛ وإعلان 3 يوليو كان بالتوافق الكامل مع كل القوى الوطنية.

وأوضح أن الجيش لم يقم بانقلاب أو ثورة وإنما نفذ قرار الشعب فقط والحركات الثورية.