كامل الوزير يكشف تفاصيل إنشاء كلية هندسة نقل في مصر (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل وزير صرح بأن الوزارة تقوم بدراسة إنشاء كلية هندسة نقل في مصر".

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" وزير النقل يعلن التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإنشاء كلية هندسة النقل تضم كل مهن النقل لتخريج كوادر مدربة للعمل في الموانئ وغيرها من مشروعات وزارة النقل".

الكلية تستهدف توفير العمالة المدربة في كل المشروعات

وتابع أحمد موسى "الكلية تستهدف توفير العمالة المدربة في كل المشروعات خاصة ان المشغل الأجنبي لن يشغل عمال أجانب في الموانئ المصرية ".

وأردف : "وزير النقل أكد أن كلية هندسة النقل ستقوم بتدريس علوم النقل وكل معلومات تكنولوجيا السكك الحديد والانفاق والموانئ".