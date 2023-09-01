مصرع شخصين في تصادم موتوسيكل بجرار زراعي بالغربية

لفظ شخصان حتفهما ، إثر حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعي على طريق ديما - ابيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثامين للمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصرع شخصين في حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعي بالغربية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعي على طريق ديما _ ابيار.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع 2 متأثرين بإصابتهما بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

القبض على عصابة سرقة السيارات ببورسعيد

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات ببورسعيد وإعادة المسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين وبحوزة أحدهم سيارة تاكسي مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن 4 سيارات وأجزاء من سيارة، وجار ضبط المتهم الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.

ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، عن كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة المركز.

وبالبحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، وأضافا بارتكاب 17 واقعة سرقة مماثلة، كما أرشدا عن المسروقات 18 دراجة نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.