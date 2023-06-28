بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصاد بالعياط

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل بمركز العياط جنوب الجيزة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أسفل كوبري العياط.

وانتقل مأمور المركز إلى محل البلاغ وتبين اصطدام سيارة ميكروباص مع تروسيكل أسفل الكوبري ما أسفر عن إصابة محمود عاشور 18 سنة، أحمد خميس 18 سنة، محمد سعيد 18 سنة، عبدالله بدوي 20 سنة ويحيى أحمد 20 بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج وجنبت إدارة المرور ومسؤولي مجلس المدينة آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.





وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.



2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.



3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.



4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.





5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت

المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.