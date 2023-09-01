مصرع شخصين في تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن اللقاءات المتكررة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تهدف لبحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية. يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعقد لقاءات دورية مع النواب لاستعراض مشاكل المواطنين بكافة دوائرهم المختلفة وتلبية مطالبهم ومتابعة حجم إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

والتقى محافظ أسيوط خلال الشهر الماضي بعدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. شملت اللقاءات العديد من القضايا والمطالب التي تتعلق بالصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والري والزراعة وتشديد الرقابة على الأسواق وغيرها من القطاعات.

وأكد المحافظ أن أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء البرلمان يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات أبناء أسيوط. وأشاد النواب بمنظومة العمل داخل المحافظة وحرص الأجهزة التنفيذية على التعاون المثمر مع النواب في خدمة المواطنين وحل مشاكلهم.

تمت مناقشة العديد من الملفات الهامة للمحافظة والخطط المستقبلية والأعمال التي تتم على أرض الواقع والمشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات. كما تم تبادل الرؤى والنقاش حول حجم الإنجاز ونسب التنفيذ بالمشروعات التنموية التي تنفذها على أرض المحافظة.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي يتم تنفيذها في القرى تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتعد طوق نجاة لحياة أفضل لمواطني القرى وتوفير كافة الخدمات لهم. وبلغت تكلفة هذه المشروعات حتى الآن 44 مليار جنيه وتنفذ في 149 قرية بـ7 مراكز على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة فحص ودراسة المطالب واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين. كما تم مناقشة الخطط الزمنية للمشروعات لدفع عجلة العمل والانتهاء منها في توقيتاتها المحددة.