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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التحويلات المرورية البديلة بعد غلق طريق 26 يوليو

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل وادي النيل بطريق 26 يوليو الرئيسي، تحديدًا بمنطقة أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبري ميدان لبنان.

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وأضافت الإدارة العامة للمرور أن ذلك يستلزم الغلق الكلي لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاهين بالموقع المشار إليه لمدة 6 أشهر بداية من يوم السبت الموافق 2/9/2023، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

حركة السيارات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في استكمال السير تجاه كوبرى 15 مايو ونادى الزمالك تقوم بالدخول يمينًا إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو وإستكمال السير حتى العودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو وميدان سفنكس.

حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو ونادى الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول يمينًا إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو من أعلى نفق وادي النيل واستكمال السير حتى العودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو، عقب تجاوز منطقة الأعمال باتجاه ميدان لبنان ومناطق مدينة 6 أكتوبر.

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