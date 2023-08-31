حي شرق أسيوط يواصل حملاته المرور على المحلات للتنبيه بأهمية صندوق النظافة

واصل حي شرق أسيوط، حملات المرور على المحلات في نطاق الحي للتنبيه بأهمية وضع صندوق نظافة. تشرف على هذه الحملات سيد عباس، نائب رئيس حي شرق أسيوط، بالإضافة إلى عاصم إبراهيم، نائب رئيس الحي.

وقامت إدارة المخلفات الصلبة بجولات تفتيشية على المحلات التجارية في المنطقة، حيث قدمت إرشادات وتوجيهات لأصحاب المحلات بوضع صندوق لجمع النفايات بهدف الحفاظ على نظافة الشوارع في الحي. يأتي ذلك في إطار سعي السلطات المحلية لتعزيز النظافة والصحة العامة في المدينة.

وتهدف هذه الحملات إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة وضرورة التعاون لتحقيق بيئة صحية سليمة. يجب على أصحاب المحلات الالتزام بوضع صناديق النظافة في المواقع المناسبة، والتأكد من تفريغها تنظيميًا وفقًا لجداول محددة.

ويتعاون مجلس مدينة أسيوط مع المواطنين وأصحاب المحلات لتحقيق النظافة العامة، حيث يعمل الجميع معًا للحفاظ على جمالية المدينة ومرونة حركة المرور. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المحافظة لتحسين جودة الحياة في المجتمع وتعزيز المظهر العام للمدينة.

من جانبهم، يعبِّرون أصحاب المحلات عن تقديرهم لجهود السلطات المحلية في نشر الوعي بأهمية النظافة، ويعدهم بالامتثال لتوجيهات الحملة والالتزام بمعايير النظافة. يتوقع الجميع أن تؤدي هذه الجهود المشتركة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق بيئة صحية ونظيفة في جميع أنحاء حى شرق أسيوط.

حي شرق أسيوط يستمر حملات المرور على المحلات للتنبيه بأهمية صندوق النظافة

حي شرق أسيوط يستمر حملات المرور على المحلات للتنبيه بأهمية صندوق النظافة

حي شرق أسيوط يستمر حملات المرور على المحلات للتنبيه بأهمية صندوق النظافة

حي شرق أسيوط يستمر حملات المرور على المحلات للتنبيه بأهمية صندوق النظافة

حي شرق أسيوط يستمر حملات المرور على المحلات للتنبيه بأهمية صندوق النظافة

حي شرق أسيوط يستمر حملات المرور على المحلات للتنبيه بأهمية صندوق النظافة