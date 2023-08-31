حملة مكبرة لإزالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق أسيوط

شكا أهالي منطقة فريال بأسيوط، من وجود حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور في الشوارع وميدان الحسنى والحسين خلف مستشفى العطيفي.

وعلى إثر هذه الشكاوى، أطلق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تعليماته للقيادات المحلية، تحقيقًا لهذه التعليمات، قام الدكتور عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، بالتنسيق مع السادة سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي الحي، والمسؤول عن الأشغالات في الحي، فرج المصري، برفع الأعمال والحواجز والمواد العاكسة من الأماكن المذكورة.

وتم التأكيد بشدة على عدم وضع أي أعمال أو مواد في الشوارع مرة أخرى، وتم تنبيه الجميع بأنه في حالة تجاوز ذلك، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم تطبيق القانون بحزم.

هذا التدخل السريع من قبل الوحدة المحلية يعكس التزامها تجاه مشاكل المواطنين وحرصها على حلها فورًا. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعزز النظام والسلامة على الطرق وتساهم في تيسير حركة المرور وضمان راحة المواطنين.

حملة مكبرة لازالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة حواجز حجرية وحديدية تعيق حركة المرور بحي شرق اسيوط