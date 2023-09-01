حملة مكبرة لإزالة التعديات بقريتى الأشراف وابنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود فى قنا برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بمساحة ١٠٠ متر عبارة عن فك أخشاب دور أول علوى بناحية كرم عمران .

ونجحت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بمركز قنا،

برئاسة أحمد البتيتى، من تنفيذ إزالة فورية لبناء بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة بمساحة ٦٠ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف القبلية .

وأوضح اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.