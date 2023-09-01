الأوراق المطلوبة للطلاب المصريين العائدين لقبولهم بالجامعات الأهلية والخاصة

تعرف على أماكن وموعد الامتحانات

تعقد “اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج”، بصفة مستمرة اجتماعات عدة بمشاركة عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بمشاركة الدكتور محمد حلمي الغُرّ، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، والقائم بأعمال مجلس الجامعات الأهلية ومجلس فروع الجامعات الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الهجرة لمتابعة موقف الطلاب المصريين العائدين من الخارج، من دول النزاع في روسيا وأوكرانيا والسودان، ولوضع آلية لحل المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من الخارج.

وتم بالأمس انعقاد “اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج” بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، السفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الثقافية، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، استجابة للكثير من الاستفسارات الواردة من الطلاب العائدين.

وبدورها أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة أبنائها، مضيفة أن هناك تعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، لتوفير أماكن للطلاب العائدين في الجامعات الأهلية والخاصة.

كما أوضح الدكتور حلمي الغر، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن قبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع مسئولية قومية إلزامية ولا يوجد أي عذر لعدم قبول هؤلاء الطلاب إلا عدم استيفائهم للأوراق المطلوبة، مؤكدًا أن نظام القبول مفتوح للتسجيل يومياً وحتى ۲۰۲۳/۹/۳۰.

والأوراق المطلوبة تشمل الآتي:-

شهادة اتمام الدراسة الثانوية.

شهادة قيد في العام الدراسي ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳، «كما يعتد بالكارنيه الساري، مستندًا للقید».

شهادة تحركات تفيد الإقامة في السودان حتي قبل رمضان الماضي أي حتى مارس ۲۰۲۳.

أهمية تقديم الأوراق العلمية، وتشمل:-

«المحتوى العلمي المعتمد، بيان الدرجات المعتمد»، حيث يتم أخذهم من الطالب -في حال وجودهم- وعمل مقاصة له.

أما إن لم تتوفر فإن الطالب يؤدى امتحان تحديد مستوى طبقاً لإقرار يوقعه مع ولي أمره يحدد المستوى العلمي الذي وصل إليه الطالب.

ويُعقد امتحان تحديد المستوى الثاني للطلاب العائدين من دراسي الطب الساعة 2 ظهرًا، والصيدلة الساعة 10 صباحًا، وذلك بجامعة القاهرة.

وتعقد امتحانات الطلاب العائدين من الهندسة بجامعة عين شمس الـ 10 صباحًا، وذلك يوم 17 سبتمبر الجاري.

كما تعقد امتحانات الطلاب العائدين من دارسي طب الأسنان بجامعة عين شمس العاشرة صباحًا 19 سبتمبر الجاري.