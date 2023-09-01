السويد تأمل في مصادقة تركيا على الانضمام لحلف الأطلسي

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الجمعة، إنه لا يزال يأمل في أن تصادق تركيا على طلب بلاده الانضمام لحلف شمال الأطلسي عندما ينعقد البرلمان التركي مجددا في أكتوبر بحسب الاتفاق مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة الحلف التي عُقدت في يوليو.

وقال بيلستروم للصحفيين بعد اجتماعه مع وفد زائر من أعضاء الكونجرس الأميركي لم تتلق الحكومة السويدية أي إشارات خلال الصيف بخلاف أن المعطيات التي كانت موجودة في ذلك الوقت لا تزال قائمة في هذه المسألة، وأن البيان الذي خرج في فيلنيوس لا يزال ساريا.

وتقدمت السويد بطلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي العام الماضي على الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما صادق معظم أعضاء الحلف على طلبها.

لكن تركيا امتنعت عن التصديق على الطلب بحجة مخاوف بشأن التعاون الأمني.

وبعد شهور من الضغط، قال أردوغان بعد قمة حلف شمال الأطلسي بفيلنيوس في يوليو إنه سيحيل أمر التصديق على طلب السويد إلى البرلمان في أكتوبر عندما ينعقد مجددا بعد عودته من العطلة الصيفية.

لكن لا يوجد أي ضمان على أن السويد ستحصل على الضوء الأخضر حتى عندما ينعقد البرلمان التركي.

وقال بيلستروم إن البرلمان مؤسسة سيادية لكن الحكومة التركية وعدت في فيلنيوس بضمان التصديق السريع من البرلمان على طلب السويد.

وأضاف أعتقد أن هذا يتحدث عن نفسه. إنه يعني أن الحكومة التركية تتعهد بالتصديق.

وتقول تركيا إنه تطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات حيال من تعتبرهم متشددين يعيشون في السويد، وأغلبهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور وجماعة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 2016.

وتصاعد التوتر مع تركيا أيضا بسبب مظاهرات في السويد شهدت إحراق المتظاهرين مصاحف، مما أثار غضب الكثير من المسلمين.