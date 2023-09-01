تفاصيل ضبط المتهمين بعرض قطعة أثرية للبيع في مصر القديمة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل واقعة عرض قطع أثرية للبيع في مصر القديمة، وتم ضبط المتهمين القائمين على الواقعة واقروا بإرتكابهم الواقعة وتعرفهم عل بعضهم البعض من خلال الفيس بوك ،وقيام أحدهم بعرض قطع أثرية للبيع من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وتم الاتفاق على إتمام بيعها في منطقة نصر القديمة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تلاحظ تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء قيام إثنين منهم بعرض قطعة حجرية يشتبه فى أثريتها.

بفحص الأمر أمكن ضبط كل من (طرف أول "بائعين": شخصين) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما قطعة حجريه يشتبه فى أثريتها، (طرف ثان "وسطاء" : 5 أشخاص)، (طرف ثالث "مشترين": 5 أشخاص)،بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الطرف الثانى "الوسطاء" من خلال موقع "فيس بوك" وقيامهما بإيهامهم بعرضهم قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما وفى سبيل ذلك قام الطرف الثانى بالإتفاق مع مشترى للقطعة، وطلبوا منهم التقابل بمكان الضبط مع الطرف الثالث "المشترى" لإتمام عملية البيع.

بمواجهة الطرف الثانى والثالث بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها .

وفي واقعة آخرى نجحت مباحث القاهرة القاهرة في إلقاء القبض على 6أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في عقار بمنطقة حلوان ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـــر، وأدوات التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



