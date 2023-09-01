اتحاد جدة يقدم عرضًا رسميًا لضم صلاح وليفربول يرد سريعًا بالرفض

قدم نادي اتحاد جدة السعودي عرضًا رسميًا من أجل التعاقد مع النجم الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

عرض نادي اتحاد جدة على ليفربول مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، مع وجود مكافآت ليصل إجماعي العرض إلى 150 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع نجم الريدز محمد صلاح.

أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن عرض اتحاد جدة قوبل بالرفض على الفور من مسؤولي نادي ليفربول، مؤكدين أنهم يرفضون فكرة التفريط فيه.

أضافت التقارير، أن ليفربول رفض العرض على الفور من الاتحاد، ولم يتم النظر فيه في إشارة لرفض الريدز التام بشأن الأمر.

تفاصيل:

أكدت الصحف الإنجليزية أن أحد مسؤولي اتحاد جدة تواصل هاتفيًا مع مايك جوردون، مدير النادي، مساء أمس الخميس حول إمكان التعاقد مع النجم الدولي محمد صلاح.

رد ليفربول على استفسار مسؤول اتحاد جدة بالرفض، وأن محمد صلاح ليس للبيع، مضيفة أن الأمر بالنسبة لهم مغلق وغير متاح.

لكن من المتوقع أن يواصل مسؤولو اتحاد جدة المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح، لتعزيز صفوف العميد بلاعب عالمي من طراز رفيع.

ويستعد ليفربول بقيادة صلاح لمواجهة أستون فيلا يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع “مو” هدفين، وسجل آخر في أول ثلاث جولات بالموسم الكروي الجديد.

وكان صلاح جدد عقده مع ليفربول حتى عام 2025، ورفع راتبه إلى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.