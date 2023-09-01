محمد جمعان يوضح نصائح للحفاظ على نتائج تبييض الأسنان

قدم الدكتور محمد جمعان أخصائي تجميل وجراحة الأسنان، مجموعة نصائح للحفاظ على نتائج تبييض الأسنان.

وأشار محمد جمعان، إلى أنه من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يوميًا لمدة دقيقتين، فضلا عن استخدام خيط تنظيف الأسنان يوميًا، وذلك للحفاظ على نتائج تبييض الأسنان.

وأكد الدكتور محمد جمعان، أهمية زيارة طبيب الأسنان بانتظام لتنظيف الأسنان وإزالة الجير الذي يتراكم، وتجنب المشروبات التي يمكن أن تصبغ الأسنان، مثل القهوة والشاي، والابتعاد عن المشروبات الغازية وخاصة الكولا ومشروبات الطاقة.

ولفت إلى ضرورة إجراء فحص شامل للأسنان واللثة قبل إجراء تبييض الأسنان، للتأكد من عدم وجود أية مشاكل قد تمنع إجراء التبييض.

ونوه الدكتور محمد جمعان، بضرورة استخدام منتجات تبييض الأسنان بأمان ووفقًا للتعليمات الصحية ومنظمة الصحة العالمية، لتجنب حدوث أية مضاعفات حفاظا على سلامة المواطنين.