أمريكا ترحب بمحاسبة قاتلي أحد مواطنيها في العراق

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار العراق، إدانة وإصدار أحكام على عدة أفراد ضالعين بمقتل مواطن أمريكي خلال العام الماضي في العاصمة بغداد.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إنه يجب مواجه جميع المسؤولين عن الاغتيال المتعمد للمواطن الأمريكي "ستيفن ترول" العدالة والمسألة، معربا عن أمله في أن يحقق هذا الحكم العدالة لعائلته، حسب ما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية.

وأمس الخميس، أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين بتهمة قتل أمريكي بالرصاص في أحد شوارع العاصمة بغداد، في نوفمبر عام 2022 .

وأوضح مصدر قضائي عراقي أن محكمة الكرخ في بغداد "أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على خمسة أشخاص، أحدهم إيراني الجنسية وأربعة عراقيين"، مشيرا إلى أن الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف ترويل وإطلاق سراحه "مقابل فدية"، وليس قتله.

إلا أن القضاء العراقي لم يكشف أسماء المتورطين الخمسة.

لكن أحد المسؤولين أفاد بأن المشتبه به الأول الذي تم اعتقاله هو من أرشد السلطات إلى اسم الإيراني محمد علي رضا، الذي اعتقل في مدينة النجف العراقية بعد عودته إلى العراق من إيران.

كما قال أحد المسؤولين إن المشتبه بهم أقروا خلال المحاكمة بأنهم أطلقوا النار على ترول أثناء عملية اختطاف جرت بشكل خاطئ.

وأضاف أن سيارتين اقتربتا من الأمريكي، وفي كل مركبة أربعة أشخاص، بينما وقف آخرون يراقبون.

غير أن المسؤولين أكدا فرار مطلوبين آخرين على ذمة القضية، بينما أوقف المدانون الخمسة رهن الاحتجاز.

وقُتل ستيفن البالغ من العمر 45 عاما، والذي كان يعمل في "غلوبال إنجلش إنستتيوت"، وهي مدرسة لغات تقع في حي الحارثية ببغداد، عندما فتح مسلحون النار عليه أثناء تواجده في سيارته في السابع من نوفمبر الماضي، بحي الكرادة وسط العاصمة العراقية، حيث كان يقيم مع عائلته.

يشار إلى أن جرائم قتل الأجانب تعد نادرة في العراق لاسيما بعد تحسن الأوضاع الأمنية قليلا خلال السنوات الأخيرة.

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