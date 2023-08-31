خبير أمني: داعش تعتمد على تهريب الآثار كمصدر للتمويل في العراق وسوريا

قال محسن الشوبكي، خبير أمني، إن التنظيمات الإرهابية مثل داعش أو قاعدة تحاول الحصول على تمويل ذاتي، وبالتالي فإنها ليس لديها أي مشكلة في وسيلة الحصول على هذه الأموال.

تهريب الأثار

وأضاف خبير أمني، خلال حديثه مع برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه التنظيمات قد تتاجر في البشر أو تقتل أو تسرق أو تتاجر في النفط وصولا إلى تجارة المخدرات والتجارة في الآثار.

وتابع: "هذه التنظيمات تسرق لحظات تاريخية فارقة وحضارة كاملة للحصول على تمويل مالي تحقق به أهداف عدة، منها إرعاب الناس وتخويفهم وإلغاء الحضارة بزعم أن هذه التماثيل والحجارة عبارة عن شرك بالله والأصل أن تتركها".

وأكد، أن التنظيمات الإرهابية تتساوى مع المهربين والعصابات المنظمة في جمع التمويل، ولم يختلفوا عن المهربين وسارقي التاريخ، حيث اعتمد تنظيم داعش على تهريب الآثار كمصدر للتمويل في العراق وسوريا.