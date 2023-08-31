عاجل
طالب كيمياء يحقن مادة سامة في منزل جيرانه انتقاما منهم.. فيديو
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خبير أمني: داعش تعتمد على تهريب الآثار كمصدر للتمويل في العراق وسوريا

تهريب الأثار
تهريب الأثار

قال محسن الشوبكي، خبير أمني، إن التنظيمات الإرهابية مثل داعش أو قاعدة تحاول الحصول على تمويل ذاتي، وبالتالي فإنها ليس لديها أي مشكلة في وسيلة الحصول على هذه الأموال.

 

تهريب الأثار

وأضاف خبير أمني، خلال حديثه مع برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه التنظيمات قد تتاجر في البشر أو تقتل أو تسرق أو تتاجر في النفط وصولا إلى تجارة المخدرات والتجارة في الآثار.

 

وتابع: "هذه التنظيمات تسرق لحظات تاريخية فارقة وحضارة كاملة للحصول على تمويل مالي تحقق به أهداف عدة، منها إرعاب الناس  وتخويفهم وإلغاء الحضارة بزعم أن هذه التماثيل والحجارة عبارة عن شرك بالله والأصل أن تتركها".

 

وأكد، أن التنظيمات الإرهابية تتساوى مع المهربين والعصابات المنظمة في جمع التمويل، ولم يختلفوا عن المهربين وسارقي التاريخ، حيث اعتمد تنظيم داعش على تهريب الآثار كمصدر للتمويل في العراق وسوريا.

مواد متعلقة

سرقة المتحف البريطاني تفتح باب المطالبات باسترداد بعض الآثار .. فيديو

محاكمة أمريكي و11 مصريًا بتهمة تهريب الآثار اليوم