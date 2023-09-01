القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" ، متضمناً قيام قائد سيارة نقل بوضع شجرة أعلى السيارة معرضاً حياة المواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها "مقيم بمحافظة الفيوم".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه لقيامه بالسير برعونة وتجاوز السرعة المقررة والسير وقت حظر سير سيارات النقل وعدم حمله ثمة تراخيص.

بمواجهته اعترف بارتكاب المخالفات على النحو المشار إليه.

وفى سياق اخرقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شقيقين بالحبس سنتين مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لإدانتهما بالإتجار في المخدرات بمنطقة منشأة القناطر.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 212 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إمبابة، أن "يوسف . ح"، 25 سنة، عامل بشركه استيراد وتصدير، وشقيقه "عبد الناصر"، 47 سنة، عامل توصيل، في يوم 4 يناير الماضي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر "الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث يقطن المتهمين وبوصوله أبصرهما أمام مسكنهما فقام بضبطهم

وانتزاع ما بيد كل منهما من أكياس مخدرة وبتفتيش الأول عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول ، ولاذ المتهم الثاني بالفرار.

وأضاف معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم الأول أقر له بأنه والمتهم الثاني يقومان بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلتهما والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائهما.

فيما عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.