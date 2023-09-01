فقرة فنية في مران الزمالك.. وزيزو وفتوح يواصلان التأهيل

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا و بدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة بالإضافة إلى الركض حول الملعب لعدة دقائق.

وخاض اللاعبون فقرة فنية عبارة تضمنت تدريبات لتمرير الكرة بين اللاعبين، أعقبها تقسيمة فنية خفيفة في جزء من الملعب وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال التقسيمة.

وفي سياق متصل اكتفى أحمد سيد"زيزو" و أحمد فتوح لاعبا الفريق بأداء الفقرة التأهيلية والبدنية فقط دون المشاركة في التقسيمة الفنية وفقا لقرار المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، وأدى الثنائي تدريبات استشفائية في صالة الجيمانيزيوم.

موعد إنطلاق معسكر الزمالك الأعدادي

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.

