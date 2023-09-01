ناقد سعودي يكشف سبب فشل انتقال زيزو إلى الشباب

كشف عبد الأعلي سكير، الناقد الرياضي السعودي، السبب وراء فشل انتقال أحمد زيزو لاعب الزمالك إلى نادي الشباب السعودي في الصيف الحالي.

وتعثرت صفقة انتقال زيزو إلى الشباب في الفترة الماضية على الرغم من إصرار النادي السعودي على ضم اللاعب.

أكد عبدالأعلي سكير أن صفقة انتقال أحمد زيزو إلى نادي الشباب كانت على وشك الانتهاء بشكل رسمي قبل حل مجلس الإدارة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، “حل مجلس إدارة نادي الشباب في الأيام الماضية تسببت في فشل انتقال زيزو إلى النادي بشكل رسمي بعد الاتفاق مع كافة البنود الشخصية مع اللاعب وراتبه السنوي الذي كان يصل إلى 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد”

وأكد الناقد السعودي “ من الصعب الأن انضمام أحمد سيد زيزو إلى الشباب السعودي في الوقت الحالي بسبب رحيل مجلس الإدارة السابق للنادي السعودي ”.

وتطرق في حديثه عن موقف طارق حامد لاعب اتحاد جدة " الوحدة وضَمك السعوديين من أبرز المهتمين بضم طارق حامد في حال رحيله عن فريق اتحاد جدة السعودي في الفترة القادمة بعد ضم أكثر من لاعب في مركزه».

وأتم “ الأزمة الحالية مع طارق حامد والوحدة وضمك أن الناديين يرغبان في التوقيع معه لمدة موسم واحد فقط، في حين يرغب طارق حامد في التوقيع لمدة موسمين قادمين ”.