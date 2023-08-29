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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس الزمالك المؤقت يكشف عن شرط رحيل زيزو وفتوح (فيديو)

زيزو وفتوح
زيزو وفتوح

قال عماد البناني ، رئيس نادي الزمالك المؤقت، أن هناك شرط واحد فقط من أجل الموافقة على رحيل أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح عن صفوف الفريق، وهذا الشرط هو موافقة الجهاز الفني الأجنبي بقيادة خوان كارلوس أوسوريو خلال الفترة المقبلة.

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لن نتخذ أي قرار بشأن أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني

وأشار رئيس الزمالك المؤقت،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه لن نتخذ أي قرار بشأن أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني.

وأضاف رئيس الزمالك المؤقت أن هناك انشغال بمعكسر الفريق استعداد للموسم الجديد، والسقر إلى تنزانيا لأداء مباراة الفريق في الدور ال، 32 لبطولة الكونفدراية

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