الجمعة 01 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعافي مصطفي شلبي ومشاركته في مران الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي

شارك مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إقرأ أيضًا..

txt

الزمالك يكشف حجم إصابة مصطفى شلبي ومدة الغياب

txt

مصطفي شلبي ينتظم في مران الزمالك اليوم

جاءت مشاركة اللاعب في التدريبات عقب تماثل اللاعب بشكل نهائي من الإصابة التي كان يعاني منها في السابق بكسر في وجه القدم ، وكان اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأدى شلبي الفقرة التأهيلية والبدنية كما شارك في التقسيمة الفنية بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

موعد إنطلاق معسكر الزمالك الأعدادي

 

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من  ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.

مواد متعلقة

طارق السيد يكشف عن قرب عودة شلبي وأوباما لتدريبات الزمالك

مصطفي شلبي ينتظم في مران الزمالك اليوم

مصطفى شلبي يحصد جائزة الأفضل في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

مصطفي شلبي يؤدي تدريبات تأهيلية بمران الزمالك

مصطفى شلبي يخوض برنامج تأهيلي بمران الزمالك

مصطفى شلبي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك