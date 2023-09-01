تعافي مصطفي شلبي ومشاركته في مران الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

شارك مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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جاءت مشاركة اللاعب في التدريبات عقب تماثل اللاعب بشكل نهائي من الإصابة التي كان يعاني منها في السابق بكسر في وجه القدم ، وكان اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأدى شلبي الفقرة التأهيلية والبدنية كما شارك في التقسيمة الفنية بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

موعد إنطلاق معسكر الزمالك الأعدادي

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.