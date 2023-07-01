السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الزمالك يكشف حجم إصابة مصطفى شلبي ومدة الغياب

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفى شلبي جناح الفارس الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.

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إصابة مصطفى شلبي لاعب الزمالك

وكان مصطفى شلبي قد تعرض للإصابة في مباراة الزمالك وغزل المحلة الأخيره ببطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون مقابل، في الجولة 32 من مواجهات دوري الموسم الحالي 2022 – 2023.

أكد الدكتور محمد  أسامة أن الأشعة التي خضع لها مصطفى شلبي أثبتت إصابة اللاعب بكسر في وجه القدم.

مدة غياب مصطفى شلبي عن الزمالك

و أشار رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك أن مصطفى شلبي سيغيب عن القلعة البيضاء لفترة تتراوح مابين 4 إلى 6 أسابيع، والتي بسببها سيغيب اللاعب لنهاية مباريات الدوري من الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب مصطفى شلبي لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف كي يتماثل للشفاء بشكل نهائي من الإصابة، خلال الفترة المقبلة وقبل مباريات البطولة العربية للأندية في المملكة العربية السعودية.

مباراة الزمالك المقبلة امام المقاولون العرب

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غزل المحلة يعاني من أجل البقاء للموسم الثالث .. صراع دائم مع الهبوط

يغيب مصطفى شلبي عن قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة، والتي تجمع الطرفين ضمن مواجهات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من منافسات البطولة العربية للأندية والتي تضم كل من اندية النصر والشباب السعوديين، وفريق الاتحاد المنستيري التونسي، ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 27 من شهر يوليو الجاري في المملكة العربية السعودية.

 

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