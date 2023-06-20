مصطفي شلبي ينتظم في مران الزمالك اليوم

انتظم مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وانتهى اللاعب من أداء البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني خلال الأيام الماضية، بسبب شكواه من إجهاد عضلي.

وشارك مصطفى شلبي في التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال مران اليوم.

على الجانب الأخر ، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة موعد مباراة السوبر المصري بين فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك أمام الأهلي، في العاصمة البحرينية المنامة.

حدد اتحاد السلة 20 أكتوبر المقبل موعدا لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك أمام الأهلي، في العاصمة البحرينية المنامة.

مصطفي شلبي

وكان الاتحاد المصري قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحريني لكرة السلة في حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصري في البحرين.

ويقود سلة الزمالك: أحمد مرعي مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا.

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الإثنين عن شعار الاتحاد الجديد ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة التطوير التي ينتهجها في الفترة الأخيرة .

وأكد اتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة انهم سعداء للغاية بالاعلان عن الشعار الجديد الخاص بالاتحاد المصري لكرة السلة .

ويجمع الشعار بين عراقة لعبة كرة السلة وارتباطها بالهوية المصرية، مع مراعاة استغلال المفاهيم الحديثة فيما يخص التصميم.

ويأتي الكشف عن الشعار الجديد للاتحاد تزامناً مع الإنجازات التي حققتها المنتخبات المصرية في المرحلة الحالية، وعلى رأسها تأهل المنتخب الأول للرجال إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، بالإضافة لتأهل منتخبي الشباب والفتيات تحت 19 عام إلى نهائيات كأس العالم.

بالإضافة إلى هذا تشارك 5 منتخبات مصرية، في كأس العالم 3X3 خلال العام الجاري، وهم المنتخب الأول للسيدات، ومنتخب تحت 23 سنة شباب، ومنتخب تحت 23 سنة آنسات، ومنتخب تحت 18 سنة شباب، ومنتخب تحت 18 سنة آنسات.