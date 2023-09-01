من زايد للمهندسين.. سيولة مرورية أعلى الدائري ومحور 26 يوليو

شهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى، ومحور 26 يوليو، صباح اليوم الجمعة سيولة في حركة السير، للقادم من أكتوبر والشيخ زايد متجها لميدان لبنان والمهندسين.

انتظمت حركة السير صباح اليوم الجمعة، بميادين وشوارع القاهرة والجيزة، حيث سادت حالة من الهدوء والسيولة في حركة المرور، أعلى محاور الجيزة، وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

شفت أجهزة الأمن بالجيزة حقيقة انتشار فيديو ادعى فيه أحد الأشخاص بأنه محتجز داخل منزله بسبب خلافات مع أشقائه عن الإرث.

رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "توك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص ادعى خلاله قيام آخرين باحتجازه داخل منزله بمنطقة أوسيم بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبسؤاله قرر بتضرره من أشقائه (3 أشخاص - مقيمون بعقار مجاور لسكنه) لوجود خلافات بينهم حول الميراث، ولاحظ تواجدهم أمام العقار سكنهم مما دعاه لعدم الخروج من منزله خشية تعديهم عليه، وباستدعاء المشكو في حقهم أنكروا ما نسب إليهم، وأقروا بحدوث مشاجرة بينهم منذ عامين، وانتهت بالصلح والتراضي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.