الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات تأهيلية خاصة لـ عبدالشافي وجمعة في مران الزمالك اليوم

عبدالشافي وجمعة
عبدالشافي وجمعة

أدى محمد عبد الشافي و عبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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جاء ذلك عقب مشاركة الثنائي في الفقرة التأهيلية والبدنية مع زملائهما بالفريق في بداية المران، قبل أن يواصل الثنائي البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الفني لتجهيزهما للفترة المقبلة بأفضل شكل ممكن.

موعد إنطلاق معسكر الزمالك الأعدادي

 

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من  ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.

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